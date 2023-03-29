和泰車在手訂單1.5萬輛待交車 進口車要等2個月

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（中央社記者張良知台北29日電）和泰車今天下午舉行線上法人說明會。和泰車指出，今年三大品牌預估銷售16.3萬輛，目前TOYOTA及Lexus合計有1.5萬輛待交車，國產車交期縮短為2週至1個月，進口車需等2個月。

和泰車2021年每股盈餘高達29.7元。2022年合併營收為新台幣2464.8億元，年減0.2%；但受到防疫險理賠損失衝擊，稅後虧損193.3億元，每股虧損35.39元。

和泰車協理劉松山指出，去年本業受疫情及晶片、供應鏈短缺影響，TOYOTA及Lexus雙品牌銷售14.27萬輛，年減3%；但因缺車使行銷成本降低，經銷商也縮減折讓範圍，反而讓本業及經銷商獲利逆勢增加。

和泰車2022年在轉投資部分，產險保單全年虧損369.07億元；和潤汽車獲利36.23億元，年增15%。

根據統計，2022年車市銷售43萬輛，年減4%。TOYOTA去年登錄數為12.4萬輛，市占率28.7%；Lexus因缺車影響全年銷售1萬9327輛，在豪華車市占率20.5%；商用車去年銷售7491輛，同類型市占32.4%；三大品牌總登錄數約15萬輛。

針對目前汽車市場狀況，劉松山指出，今年第1季市場狀況很好，來店看車、購車較去年同期成長20%。國產車交期目前改善很多，約2週到1個月，有縮短現象；進口車如Camry及RAV4交期仍要2個月。

展望2023年，因全球晶片短缺有望緩解，加上疫情管制鬆綁、民間消費回升及各車廠待交車數量仍高，市場預估車市總規模45萬輛，年增4%。和泰車預估今年三大品牌銷售16.3萬輛，目前TOYOTA累計仍有6000輛待交車，Lexus則有9000輛待交車。

另外，30日將發表CROWN車款，4月25日發表PRIUS PHEV全新動力系統且加長純電里程車款，為今年營運重點。

針對中國車市降價部分，劉松山指出，控股公司和通去年因大陸封城，全年獲利下滑34%，預估今年仍將受到車輛供給不穩定的影響；TOYOTA未來幾年會推純電或可充電、油電車，可望在中國市場有更好的發展潛力。（編輯：楊蘭軒）1120329