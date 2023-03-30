商仲：首季投資市場年減6成 土地交易量墜跌

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（中央社記者賴言曦台北30日電）戴德梁行統計，今年第1季投資市場較去年同期量縮約6成，寫2019年來最低交易量紀錄；另今年首季土地交易量出現墜跌，交易總額僅新台幣163億元，為近10年來排名第3低成交量，整體市場較為冷清。

戴德梁行今天發布2023年第1季不動產市場回顧報告指出，今年首季投資市場交易額約140億元，較去年同期342.2億元減少6成；由於還有自用型買家撐盤，讓市場維持一定動能。

戴德梁行表示，例如崇越科技以53.5億元購入在興建中的整棟內湖廠辦大樓，每坪均價為83.6萬元，成為今年首季最大筆交易。

戴德梁行指出，總計今年第1季交易廠辦、辦公、廠房等3類產品，占整個季度交易金額9成以上，交易目的大多以買家自用為主。

另外在土地市場方面，戴德梁行指出，雖然市況偏冷，但仍有開發商在積極尋找標的，例如達欣工程以26.23億元買下位於台北市核心地段約650坪土地，成為今年第1季最高金額的交易案。

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另外，位於台北市吉林路的教會土地也吸引多組投資人出價競標，顯示今年第1季土地交易雖然冷清，但位於精華地段土地，買氣仍旺，價格也比較有支撐。

戴德梁行分析，今年整體市場及國際經濟情勢充滿挑戰，加上升息循環未結束，但投資市場資金沒有斷鏈，在商用不動產的投資市場多以自用交易為大宗，土地交易市場則因價格未鬆動，使買方投資更趨謹慎。（編輯：趙蔚蘭）1120330