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清明連假將至 金管會提醒保險公司保戶服務不中斷

2023/3/31 18:19
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（中央社記者謝方娪台北31日電）為讓民眾安心度過清明連假，金管會已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並責成保險公司加強資安防護，避免駭客入侵、損及保戶權益。

金管會今天透過新聞稿說明，金管會已要求各保險公司清明連假期間保戶服務不中斷，並於產險公會及壽險公會網站揭示各保險公司服務電話號碼及提供服務方式，另請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連假期間保持服務電話暢通。

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金管會指出，保戶在連假期間針對保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各保險公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式，保戶可至相關網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。

另為確保資安無假期，金管會已責成各保險公司加強資安防護作業，避免駭客入侵、損及保戶權益情事發生。（編輯：潘羿菁）1120331

#金管會
#保險公司
#清明連假
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