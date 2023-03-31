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台端投資基金踩雷提列虧損16.82億 損失超過資本額

2023/3/31 20:07
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（中央社記者江明晏台北31日電）連接器廠台端今天召開重訊宣布，台端投資4檔基金，但日前陸續接獲交易機構或發行單位發出通知暫停贖回等情事，因此提列其他利益與損失新台幣16.82億元。

台端提列虧損不僅超過資本額6.66億元，也導致去年第4季每股大虧19.86元，全年每股虧17.57元。

台端今天舉行重大訊息記者會說明，台端與子公司投資Spectra SPC Powerfund、Asian Strategic Long Term Fund、Asian Strategic Orient Fund、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund等4檔基金多年。

台端指出，自今年3月起，陸續接獲4檔基金的交易機構或發行單位發出通知表示「辦理基金贖回程序時發生匯款遲延」、「暫停基金之資產淨值計算並遞延基金之贖回」、「客戶之帳戶將處於不活動狀態」、「暫停所有商品之本金贖回」等情事。

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台端表示，依國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」規定，重新評估4檔基金相關資訊的可靠性、受限制情況、現實市場活絡程度、交易存有重大不確定性等因素後，認為應於111年度財務報表「其他利益及損失」項目全數提列損失。

台端指出，估計損失金額約為新台幣16.83億元，今天緊急召集審計委員會及董事會，決議通過提列損失議案，也將密切注意4檔基金後續發展，並委請專業人士協助主張權利，以維全體股東權益。（編輯：潘羿菁）1120331

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