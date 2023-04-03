台灣開搶國外半導體人才 向全球前500大頂尖大學招手

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（中央社記者蘇思云台北3日電）半導體爆發全球搶人大戰，經濟部長王美花表示，台灣將向全球前500大大學畢業生招手，無需工作經驗就可申請來台。經濟部表示，透過國外攬才、國內培訓方式持續充實半導體人才，預計5月底與9月還會有2次東南亞攬才團出發。

聯發科董事長蔡明介日前提到台灣IC設計人才短缺，台積電等龍頭大廠也紛紛表示人才是半導體持續發展最大課題。面對業者需求，經濟部官員表示，將從海外攬才跟國內培訓兩方式因應半導體人才缺口。

王美花昨天接受電視台採訪時表示，通過產學合作跟人才培育的條例，允許大學動用政府與民間經費設立半導體學院。政府也取消過去需2年工作經驗等限制，規劃向全球前500大大學畢業生延攬人才。

王美花表示，現在積極邀請國際前500大的大學畢業生來台灣，無需工作經驗即可申請。

此外，今年針對東南亞國家辦理3場攬才團，帶台灣廠商一起跟東南亞相關大學進行人才媒合，這些人才可以選擇「直接就業」或者「來台就讀」。

經濟部官員指出，首次攬才團在3月27日到3月31日到新加坡國立大學（NUS）、南洋理工大學（NTU）、馬來亞大學（UM）、拉曼大學（UTAR）等6所星馬頂尖學府辦理攬才活動。

以首次攬才團為例，經濟部表示，事前有先舉行線上說明會，讓大學生了解議題、先投履歷，不過現場發現，許多學生還會帶同學以及學弟妹前來，詢問發現，有些還是大三學生，也對徵才活動非常有興趣，均表達如果明年還有這類活動會非常有興趣參與。

經濟部表示，後續2次攬才團，預計5月底、6月初出發到菲律賓，9月份則可能到越南、印尼；如果今年成效不錯，自然也會有口碑效果，希望明年攬才團有機會持續拓展辦理。

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經濟部表示，到當地面對面交流後發現，東南亞大學學生可能只知道台積電、聯發科，但實際上台灣半導體在設計、製造、封裝許多領域都在全球名列前茅，希望透過交流也加深其他國家學生對台灣半導體產業的認知。

至於國內培訓部分，經濟部今年推出人才基地計畫，透過60到200小時的課程培訓，協助想跨足半導體產業的人補足落差；同時，教育部也規劃半導體學院，積極培育人才。（編輯：林淑媛）1120403