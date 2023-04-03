郭台銘舊金山訪玉山協會 披露iPhone 4S命名內情

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（中央社台北3日電）鴻海集團創辦人郭台銘美西時間2日至美西玉山科技協會參加「Mentorship 導師計劃」盛會，他在與蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的兒子里德．賈伯斯（Reed Jobs）見面時，稱許賈伯斯「是溫暖的太陽，照亮全世界」。

郭台銘3月27日展開為期12天的美國「科技經濟開拓之旅」。郭台銘辦公室今天發布新聞稿指出，身為玉山科技協會創辦人之一的郭台銘，出席2日在舊金山Skyline學院舉辦的「Mentorship 導師計劃」盛會，並與台灣光纖教父龔行憲、NVIDIA 技術和晶圓廠管理副總裁John Chen等100多名MJAA華美玉山成員敘舊。

郭台銘在會中分享，他與波士頓哈佛醫學院院長交流時，得知AI經由哈佛醫學院投入ChatGPT 4訓練後，對於癌症判斷的準確率可超過90%；此行他也預計跟OpenAI執行長亞特曼（Sam Altman）見面，期待AI在未來醫學領域，能有更多的發揮與貢獻。

導師計畫活動也邀請賈伯斯的兒子里德．賈伯斯（Reed Jobs）出席。郭台銘說，他很自豪從1980年代起就與賈伯斯一起工作，對賈伯斯專注在技術與開發的領域，所展現的創新力、印象深刻。

郭台銘透露，在iPhone 5發表前，賈伯斯突然決定把名字改成4S，而當時賈伯斯已發現自己罹癌，即使面臨生死交關的換肝手術期間，依然日以繼夜投入工作，最終於同年10月過世。

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郭台銘指出，原來4S代表的是「for Steve」，一切都是冥冥中注定，賈伯斯不只是偉大的英雄，也是溫暖的太陽，照亮全世界；而他也將「賈伯斯精神」，進化為「Stay hungry, stay learning」，用永遠在學習，來向賈伯斯致敬。

郭台銘也對玉山協會成員再次分享「三灣聯合」說，認為成功結合3大灣區，從美東的科技走廊帶、到美西的經濟走廊帶，再加上串連日本與台灣；未來若能再加入 第4個灣區、即粵港澳大灣區，融合中國的AI科技力，對於改變世界，將產生更大的力度。（編輯：林克倫）1120403