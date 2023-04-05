分享台灣經驗 數位部出席雪梨對談交流資安韌性

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（中央社記者曾智怡台北5日電）資安威脅日益嚴重，數位發展部次長闕河鳴出訪澳洲出席雪梨對談（The Sydney Dialogue），在強化數位韌性等議題上分享台灣經驗，並與美國、法國、日本等10餘國進行深度交流。

數位發展部今天發布新聞稿表示，闕河鳴出訪澳洲雪梨，於當地時間4月5日出席雪梨對談，就資訊科技發展對於市場機制與民主精神的影響、以及如何在資安威脅日益嚴重下強化數位韌性等議題，分享台灣經驗。

數位部表示，本次對談在澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）開場演說後正式展開序幕，除了台灣，參與國家還包括美國、法國、英國、德國、韓國、日本、新加坡等10餘國，議題涵蓋科技與智慧應用、太空的合作與競爭、新興關鍵科技帶來的轉變、技術科技與地緣政治和國家安全之間的聯繫等。

闕河鳴指出，台灣持續精進資安措施，如採用零信任架構（Zero-trust architecture, ZTA）、政府資料傳輸平台（T-road）、星際檔案系統（IPFS）等，提升政府機關的資安架構；同時強化全民數位韌性、培養媒體識讀觀念，健全國內的新聞報導環境，讓民眾更容易接收到正確的第一手資訊。

另外，數位部規劃進行非同步軌道衛星計畫，將衛星通訊納入備援通訊網路，確保在任何突發狀況時，讓正確即時的資訊能夠傳遞出去。

闕河鳴說，台灣民眾對新科技接受度很高，對於人權意識也相當成熟，所以政府可以透過公私交流、增加數位素養，在制定相關政策初期即納入民間的想法，共同訂定台灣的數位政策。

數位部表示，跨國數位經驗與新知共享，是展現台灣實力並銜接國際發展與跨境民主結盟的契機；闕河鳴此行與澳洲及其他國家均有多面向交換意見，期盼藉此讓台灣與國際間在數位發展及轉型的關係更加密切。（編輯：楊凱翔）1120405