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Meta台灣元宇宙XR中心去年底結束營運 成立1年多收攤【獨家】

2024/1/22 19:28（1/22 20:18 更新）
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Meta公司與資策會2022年5月在台灣啟用亞洲首座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，提供數位作品展演場域，不料去年底悄悄結束營運，原本緊鄰Digi+數位經濟產業推動辦公室的招牌，如今不復見。中央社記者吳家豪攝 113年1月22日
Meta公司與資策會2022年5月在台灣啟用亞洲首座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，提供數位作品展演場域，不料去年底悄悄結束營運，原本緊鄰Digi+數位經濟產業推動辦公室的招牌，如今不復見。中央社記者吳家豪攝 113年1月22日
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（中央社記者吳家豪台北22日電）Facebook（臉書）母公司Meta與資策會於2022年5月共同宣布，在台灣啟用亞洲首座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，提供新創團隊及藝術家展演數位作品，不料去年底已悄悄卸下招牌，成立不到2年就收攤。

資策會向中央社記者僅證實，Meta元宇宙XR Hub已於2023年底結束營運，但未說明詳細原因。記者向Meta查證此事，至發稿為止尚未取得回覆。

記者實際走訪位於捷運圓山站附近的元宇宙XR Hub Taiwan，原本掛在外牆上的招牌已不復見，僅在電梯旁的樓層指引還可以看到2樓相關字樣。

業界人士指出，元宇宙XR Hub Taiwan已完成階段性任務，Meta在台灣也有透過其他形式推廣XR（延展實境），例如去年5月與政治大學傳播學院成立XR中心實驗室，推動XR科技相關研究與課程發展。

Meta元宇宙XR Hub Taiwan在2022年5月開幕時聲勢浩大，原訂目標是從元宇宙XR Hub Taiwan開始，Meta將在台灣開展一系列計畫，聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等3大領域，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新。

例如在虛擬實境體驗區，透過Meta虛擬實境頭戴裝置，可以從神像視角了解80年代台灣社會氛圍對於信仰價值觀上的變化。另外在藝術展區內，可透過擴增實境（AR）特效，探索排灣族婚禮服飾，或在所處環境生成排灣族歌手的3D虛擬替身演唱傳統歌曲。（編輯：潘羿菁）1130122

#Meta
#台灣
#資策會
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