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元宇宙助攻 宏達電1月營收年增4%連2月正成長

2024/2/6 16:15
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（中央社記者吳家豪台北6日電）虛擬實境（VR）與智慧型手機廠商宏達電近年積極推動元宇宙（metaverse）生態系發展，逐漸收到成效，今天公布2024年1月自結合併營收新台幣2.25億元，因去年12月基期較高、月減64.63%，但年增4.59%，連續2個月年增率正成長。

宏達電（HTC）於2024年美國消費性電子展（CES）期間推出VIVE XR Elite全臉追蹤器，為虛擬世界提供更自然的互動體驗，被宏達電視為完善元宇宙生態系產品和服務的重要里程碑。

今年1月宏達電宣布與AT&T、Mynd Immersive及美國消費技術協會基金會（CTAF）合作，推出Great American Elderverse沉浸式VR治療計畫，將針對尚未得到充分照護的老年社區導入沉浸式VR治療方案，促進長者心理、生理、情感和認知健康，預計在未來幾年將改變數百萬美國長者的生活。

宏達電全球業務副總裁黃昭穎去年12月受訪表示，每家公司的元宇宙商業模式不同，但有越來越多大型業者加入，證明這個方向絕對是未來趨勢，看好元宇宙是下一個世代的網際網路，越來越多人投入對整個生態系有很大的幫助。（編輯：趙蔚蘭）1130206

#AT&T
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