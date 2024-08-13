資策會MIC：逾4成網友認同元宇宙將到來 期盼3大應用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布元宇宙意向調查，44%網友認同元宇宙時代將會來臨，排行前3大期待的應用情境分別為娛樂、教育與醫療；調查也發現，年輕族群關心元宇宙可能帶來隱私安全議題，36歲至45歲民眾則關切虛擬詐騙與霸凌騷擾等面向。

資策會MIC今天發布「元宇宙意向調查」，針對台灣網友對元宇宙的認知度、元宇宙時代是否會實現的認同度、感興趣的應用情境等進行研究。

資策會MIC指出，28%網友認為了解元宇宙，年成長3%，但不了解比例仍有4成，觀察近2年內網友的元宇宙認知度變化並無太大變動，主要是相較於歐美、日韓等地更為積極發展，以及其市場對虛擬科技相對較高的接受度，台灣仍需要更多的市場教育時間。

資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，詢問元宇宙時代是否會來臨的認同度，發現44%網友表示認同，僅有16%不認同，在元宇宙發展已逐漸脫離議題宣傳、邁向務實的現階段，仍有多數網友相信元宇宙時代會來臨，這個結果反映出台灣網友對元宇宙仍有期待。

資策會MIC調查顯示，83%網友對元宇宙應用情境有興趣，其中感興趣的前5大應用情境，依序為娛樂（79%）、教育（50%）、醫療（44%）、城市（29.8%）與辦公（29.6%）。

柳育林表示，近年生成式AI熱潮對元宇宙的影響，市場歷經生成式AI崛起而趨向務實，科技大廠優先投入資源在AI，延遲對元宇宙的挹注，但長期而言，AI技術迭代同樣有利於元宇宙發展，當虛擬科技業者可透過生成式AI加速內容創作、縮短開發時間以及優化體驗，也有助於元宇宙成形的要件。

進一步詢問元宇宙衍伸的社會議題，資策會MIC表示，高達92%網友反映對元宇宙衍生的社會問題有所憂慮，其中憂慮的大宗議題為虛擬詐騙（70%）、隱私安全（64%），另外也有部分網友擔憂健康危害（31%）與霸凌騷擾（18%）問題。

若觀測不同年齡層的擔憂傾向，可發現18到25歲族群特別在乎隱私安全議題、36到45歲族群更擔憂虛擬詐騙、霸凌騷擾議題。

元宇宙意向調查調查期間為2023年第4季，採網路調查，為期1個月。有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：潘羿菁）1130813