面板與光學鏡頭族群走強 台股挑戰17900點
2024/1/23 10:56
（中央社記者張建中台北23日電）台股今天延續攀升走勢，指數盤中逼近17900點關卡，達17893.73點，上揚78.63點。面板及光學鏡頭等光學類股表現相對強勢，為盤面焦點。
至10時46分，台股加權指數達17860.52點，上漲45.42點，成交值新台幣1797億元。
面板廠減產成效顯現，部分電視面板價格於1月傳統淡季中止跌回升，激勵面板股友達、彩晶股價同步走高，分別達19.75及12.7元，創今年新高。
大立光、亞光及玉晶光等光學鏡頭族群也有不錯表現。整體電子類股小漲。
傳統產業股多數上揚，其中，機電類股指數上揚逾1%，相對強勢。橡膠、觀光類股指數震盪走跌，表現相對弱勢。（編輯：楊蘭軒）1130123
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