更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經

對亞馬遜提專利訴訟 富采同意撤回

2024/1/23 15:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）發光二極體（LED）廠富采旗下晶元光電今天宣布，同意與亞馬遜（Amazon）就雙方在美國德州西區地院進行中的專利訴訟達成解決。

富采發布新聞稿指出，根據未公開的條件，基於保護其在LED研發技術目的已達成，晶電同意撤回訴訟。此案件為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟，將來晶電仍會積極就智慧財產權的事務提出相關警告及訴訟，以堅定捍衛公司智慧財產權。

富采說明，Amazon在訴訟中被控銷售43吋和50吋的4系列和Omni系列電視，未獲晶電授權且侵犯晶電發光二極體（LED）專利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

富采強調，旗下晶元光電為全球LED磊晶與晶粒供應商的領導品牌，此次訴訟專利數高達13件，涵蓋範圍包括從晶粒到LED背光模組所用到的圖案化基板、磊晶、透明導電層及金屬電極等關鍵技術。

晶元光電目前已獲證及申請中的專利合計超過4500件，展現布局產品技術專利的專業及縝密。本次訴訟不僅有助於強化外界對產品技術智慧財產權的重視，更能鼓勵公司進行技術開發和產品創新。（編輯：張良知）1130123

#Amazon
#晶元光電
#亞馬遜
#富采
#晶電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17