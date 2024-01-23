對亞馬遜提專利訴訟 富采同意撤回

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（中央社記者潘智義台北23日電）發光二極體（LED）廠富采旗下晶元光電今天宣布，同意與亞馬遜（Amazon）就雙方在美國德州西區地院進行中的專利訴訟達成解決。

富采發布新聞稿指出，根據未公開的條件，基於保護其在LED研發技術目的已達成，晶電同意撤回訴訟。此案件為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟，將來晶電仍會積極就智慧財產權的事務提出相關警告及訴訟，以堅定捍衛公司智慧財產權。

富采說明，Amazon在訴訟中被控銷售43吋和50吋的4系列和Omni系列電視，未獲晶電授權且侵犯晶電發光二極體（LED）專利。

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富采強調，旗下晶元光電為全球LED磊晶與晶粒供應商的領導品牌，此次訴訟專利數高達13件，涵蓋範圍包括從晶粒到LED背光模組所用到的圖案化基板、磊晶、透明導電層及金屬電極等關鍵技術。

晶元光電目前已獲證及申請中的專利合計超過4500件，展現布局產品技術專利的專業及縝密。本次訴訟不僅有助於強化外界對產品技術智慧財產權的重視，更能鼓勵公司進行技術開發和產品創新。（編輯：張良知）1130123