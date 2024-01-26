台股高檔震盪 法人：下週關注美大型科技股財報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北26日電）台股終場失守萬八大關，收在17995.03點，下跌7.59點，週線仍寫下連2紅，本週上漲313.51點。法人分析，下週微軟、蘋果等美國大型科技股將陸續公布財報，對台股相關供應鏈影響將是市場關注焦點。

台股加權指數今天盤中觸及18029.85點創波段新高，隨後賣壓湧現，終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元。

法人分析，美股25日漲多跌少，顯示持續反應美國主要科技股財報正面利多，但由於英特爾（Intel）等釋出較保守的看法，加上台股將迎來農曆春節封關前最後一週，市場氣氛趨於觀望，台股交易呈現量縮。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時分析，下週美股重量級科技廠商如微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）將陸續公布財報，如果數據及展望優於市場預期，預料對台股供應鏈將帶來支撐力道。

林漢偉指出，美國聯邦準備理事會（Fed）將在台灣時間2月1日公布利率決策會議結果，雖然市場現在普遍認為聯準會可能會暫緩降息，但若官員會後釋出鴿派發言，可望帶動美元轉弱、新台幣轉強，為台股帶來有利影響。

三大法人今天合計賣超2.41億元，分別為自營商賣超39.84億元，投信賣超11.87億元，外資及陸資買超49.3億元。

據台灣證券交易所統計，外資今天買超前10名中，以加碼中信金3萬1278張居冠，台積電1萬7405張居次，接著是開發金1萬1512張，其餘依序為泰金寶-DR、群創、元大台灣50、友達、富邦金、華航、華東。

外資賣超前10名以調節聯電6萬4850張居冠，仁寶2萬1475張居次，復華台灣科技優息1萬3756張居第3，其餘依序為富邦恆生國企正2、元大高股息、中信中國高股息、元大滬深300正2、宏碁、神基、中信中國50正2。（編輯：張均懋）1130126