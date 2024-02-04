台股5日春節前封關 法人：站穩萬八看台積電和AI

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美科技股勁揚，道瓊和標準普爾指數再創歷史新高。台股5日農曆春節前封關日，法人預期，中小型股仍有機會表現活潑，若成交量持穩，台積電和AI等指標族群穩健，台股5日封關仍有機會持續站穩萬八。

農曆春節長假前電子股法說會、1月營收、以及長假期間MSCI指數調整等因素，均將牽動15日新春開紅盤的大盤及個股表現。

美國1月就業數據強勁，美股2日收紅，標準普爾500指數再創新高，道瓊工業指數終場上漲134.58點，或0.35%，收在38654.42點，標準普爾500指數上漲52.42點，或1.07%，收在4958.61點。

科技股為主的那斯達克指數上漲267.31點，或1.74%，收在15628.95點，費城半導體指數上漲56.242點，或1.31%，收在4336.727點。

美國勞工部2日公布1月非農業就業人口激增35.3萬人，成長遠遠超乎預期，由於經濟暢旺，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）短期內降息必要性降低，債市湧現賣壓，美國10年期公債殖利率收在4.03%。

台股加權指數2日上漲91.82點，收在最高點18059.93點，重返並站穩萬八大關，漲幅0.51%，成交值新台幣3277.25億元，加計盤後3347.17億元。

三大法人2日外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超146.32億元，其中自營商賣超1.11億元，投信賣超3.96億元，外資及陸資買超151.39億元。根據統計，外資連2日買超台股，投信連4日賣超。

在台指期淨部位，三大法人2日淨空單增加2069口至5095口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2615口至6136口。

本土期貨法人指出，儘管美國1月就業數據強勁，降低美國3月降息可能性，不過美指標科技股臉書（Facebook）母公司Meta大漲20%，亞馬遜（Amazon）、人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）強勢領軍，帶動道瓊和標準普爾指數再創歷史新高，台股5日即將農曆春節前封關，具短線題材的中小型股仍有機會表現活潑，若成交量能穩健在3000億元以上，台積電和AI等指標族群穩健，台股農曆封關日仍有機會持續站穩萬八。

根據台灣證券交易所統計，包括原相、力旺、新唐、聯詠、華邦電、譜瑞-KY、穩懋等電子股，本週在農曆春節長假前將陸續舉辦法人說明會，並釋出營運展望。

台股5日農曆春節前封關，到7日長假前最後上班日，也會有部分上市櫃公司公布陸續公布1月營收表現，預期包括大立光和鴻海等將公布1月營收。

此外，指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日凌晨公布季度調整結果，29日尾盤生效。法人預期MSCI印度指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，台股權重可能小幅調降。1月營收和MSCI指數調整等因素，均將牽動15日新春開紅盤的大盤及個股表現。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，春節長假期間留意美國科技股財報表現，以及國際股市行情走勢，長期來看市場仍預期美國聯準會進入降息循環，觀察美元指數變化，牽動外資布局和美股動向。（編輯：蘇志宗）1130204