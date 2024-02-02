AI強勢OTC指數創逾23年高 台股盤中驚驚漲拚站穩萬八

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）人工智慧（AI）族群強勢，中小型股為主的OTC指數創23年多來高點，台股驚驚漲重返萬八，高價股增至「13千金」，盤中走勢震盪。法人表示，台股能否在春節封關前站穩萬八，先觀察今晚美國公布1月非農就業數據結果。

美股回彈，蘋果財報優於預期股價勁揚，台股今天早盤在AI族群強勢領軍下持續驚驚漲，重返萬八大關，最高18059.07點，上漲90.96點，代表中小型股的櫃買OTC指數再創2000年8月下旬以來波段高點，不過盤中航運股回檔，金融走弱，日月光投控和大立光等權值股拉回，大盤走勢震盪。

到10時55分左右，台股加權指數18032.25點，上漲64.14點，成交值約新台幣1957.51億元。其中電子漲0.75%，金融跌0.37%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚3%，航運股跌1.74%，櫃買OTC指數上漲1.02%。

盤中主要電子權值股台積電、聯發科、台達電堅挺，鴻海小跌，聯電跌1%，日月光投控跌2.6%，大立光跌2.2%，AI伺服器概念股緯穎漲6%，緯創漲3%，廣達漲3.7%。股價超過千元的高價股漲多於跌，增加至「13千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，美股回彈帶動台股今天早盤堅挺，價量齊揚，AI主流族群帶動，OTC櫃買指數盤中再創23年多來波段高點，不過大盤重返萬八大關後，有部分解套賣壓，盤中走勢高檔震盪。

展望台股後市，林漢偉指出，中小型股強勢，代表內資在農曆春節封關前持續布局低位階金融和傳產族群，台股能否在農曆春節封關前站穩萬八，先觀察今天晚間美國公布1月非農就業數據結果，攸關美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向。（編輯：楊蘭軒）1130202