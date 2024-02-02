外資加碼AI調節聯電 法人：台股近封關留意國際股市

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）人工智慧（AI）族群強勢，櫃買OTC指數創逾23年來高點，帶動台股上漲91點，收在今天最高點18059點，重返並站穩萬八大關，外資今天買超台股151億元，連2日買超，外資加碼緯創、建準、廣達，調節聯電和長榮，外資台指期淨空單增加至6136口。

法人表示，5日是台股農曆春節前最後交易封關日，春節長假期間留意美國科技股財報表現，以及國際股市行情走勢。

美股回彈，台股今天在AI族群強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數再創2000年8月下旬以來波段高點等帶動下，大盤重返萬八大關，尾盤台積電和AI類股小反彈。

終場加權指數收在18059.93點，收在今天最高點，上漲91.82點，漲幅0.51%，成交值新台幣3277.25億元，加計盤後3347.17億元。台股今天收週線，上漲64.9點，週線連3紅。

三大法人自營商賣超1.11億元，投信賣超3.96億元，外資及陸資買超151.39億元，合計買超146.32億元。根據統計，外資連2日買超台股，投信連4日賣超。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加2069口至5095口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2615口至6136口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超前3大標的為緯創、建準、廣達等3檔均超過萬張，其中買超緯創約2.56萬張，外資買超台積電近8400張，外資連續2日買超台積電。

相較之下，外資今天調節聯電、長榮、元大滬深300正2、宏碁等4檔均超過萬張，其中賣超聯電約3.22萬張，外資連續6日賣超聯電累計16.6萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪表示，美股回彈帶動台股今天走勢強勁，站穩萬八大關，雖然盤中有部分解套獲利了結賣壓出現，不過AI主流族群帶動，OTC櫃買指數再創逾23年來波段高點，資金布局金融和傳產等低位階個股，延續大盤上攻行情。

展望台股後市，林漢偉指出，今天晚間觀察美國公布1月非農就業數據結果，攸關美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向，5日是台股農曆春節前最後交易封關日，春節長假期間留意美國科技股財報表現，以及國際股市行情走勢。

觀察外資布局，林漢偉表示，留意新台幣匯率以及美國公債殖利率，長期來看市場仍預期美國聯準會進入降息循環，觀察美元指數牽動資金布局和美股動向。（編輯：趙蔚蘭）1130202