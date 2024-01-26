浮動風場示範計畫併網年擬延後 經部拚年底完成選商

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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部今天舉行離岸風電浮動式風場示範規劃座談會，經過討論，併網年度擬延至2029年、2030年；獎勵方面，與會官員表示，除躉購費率，業者建議給予無息貸款等一次性補貼，能源署將彙整各項建議後盡快釋出草案，力拚年底完成選商。

為因應離岸風電逐漸朝大水深海域建置，浮動式風機技術為國際發展趨勢，各國也積極設立目標，根據4C Offshore統計，全球已有約80 GW浮動式風機市場規模。

經濟部能源署去年1月更新離岸風電浮動式風場示範計畫草案，單一申請案浮台設置數量為6至12座，約90到180MW規模，獲選案數以2案為原則，得視情形增加1案，並透過躉購費率做為獎勵，預計2028年完工併網。

睽違1年，能源署今天舉行離岸風電浮動式風場示範規劃座談會，與會官員表示，業者表達併網年限往後延1至2年，主因是港埠設施不確定性，至於案場規模的意見則較為一致，一方面目前國際上已有88MW浮動風場運作，未來裝置容量會越來越高，具經濟效益容量規劃較有可行性。

截至2023年底，全球累計浮動式設置量為275.8MW，截至目前，全球最大規模的浮動式風場為位於挪威的Hywind Tampen風場（88MW），已於2023年8月23日完工併網。

目前全球共6國具實際裝置案例，分別是挪威（154.1MW）、英國（78MW）、葡萄牙（25MW）、中國（11.7MW）、日本（5MW）及法國（2MW）。

此外，評選方式預估仍維持，分別是技術能力占60分、財務能力占30分、國內合作占10分；其中，首納與國內合作研提產學研合作計畫，合作範圍包含風場設計、製造、運維等，並給予研發資源補助，以培養在地能力。

躉購費率方面，官員表示，目前成本差異性太大，尚難訂定合理躉購費率，因此請業者提供具佐證資料的浮動式躉購費率成本資訊，例如國外浮動風場實績的成本數據，以供訂定費率參考。

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隨著國際離岸風場成本持續攀高，業者關切躉購費率以外獎勵措施，官員表示，由於銀行對於風險不確定、小規模貸款條件嚴苛，浮動風場可能融資不易，有業者建議比照過去海洋風場給予無息貸款，意即針對期初設置成本，給予一次性補助。

官員指出，業者須在2月19日前提供相關建議，能源署搜集完成後將擇期召開會議；選商期程方面，將待區塊開發3-2期風場決標結果出爐，預計6、7月正式啟動浮動風場示範計畫，年底完成選商。（編輯：張若瑤）1130126