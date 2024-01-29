台股漲124.60點
2024/1/29 13:42
（中央社台北29日電）台北股市今天開高走高，收盤漲124.60點，為18119.63點，漲幅0.69%，成交金額新台幣2257.45億元。
加權指數開盤為18001.24點，盤中最高18119.63點，最低17995.11點；不含金融股指數15788.62點，漲119.11點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.33%、食品股跌0.10%、塑化股漲0.90%、紡織股漲0.41%、機電股漲0.79%、造紙股漲0.31%、營建股漲0.44%、金融股漲0.14%。
委買張數1935萬7773張，委賣張數947萬5965張，成交張數526萬5122張。
收盤時上漲629家，下跌276家，持平121家。
成交量前5名個股為群創、長榮航、元大滬深300正2、元大台灣50反1、緯創。
漲幅前5名個股為玖鼎電力、志聖、光聖、浪凡、東華。
跌幅前5名個股為昶虹、勝德、耀登、太空梭、銘旺科。1130129
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