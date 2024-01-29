中租迪和獲英商增資101億元 經濟部核准通過

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（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部表示，今天通過2件重大投資案件，包含英商CHAILEASE以約新台幣101億元增資中租迪和，從事經營租賃業，以及光寶科技以1.2億美元設立越南光寶，從事專業電子製造產品代工業務。

經濟部經濟部投審司今天發布新聞稿表示，今天召開第4次投資審議會，會中計核准及備查2件重大投資案件。

僑外投資部分，英商CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY（UK）LIMITED以101億3500萬元增資中租迪和股份有限公司，其中50億元為盈餘轉增資，實行後持股比例為100%。

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經濟部表示，英商CHAILEASE增資中租迪和從事經營租賃業，以為中小企業提供多元性財務金融商品為核心業務，包括租賃、分期付款、國內應收帳款受讓及直接融資等。

對外投資方面，光寶科技股份有限公司以1億2000萬美元，折合新台幣約37億5384萬元，對外投資設立越南LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.，實行後持股比例為100%，從事專業電子製造產品代工業務，以擴充集團產能，並貼近客戶需求提供服務。（編輯：張均懋）1130129