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豐興：今年目標拚穩定成長 看好條線逐季上揚

2024/1/30 17:00
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（中央社記者賴言曦台北30日電）豐興鋼鐵今天召開線上法人說明會，協理莊文哲表示，今年第1季條線將啟動歲修，影響出貨表現，不過隨著歐美庫存去化，仍看好條線後續將逐季成長；整體而言，豐興今年目標穩定成長。

豐興2023年合併營收新台幣348.82億元，年減10%，營業利益27.29億元，年減17.4%，稅後淨利23.9億元，年減22%，每股稅後淨利（EPS）4.11元。

觀察2023年各產品銷售占比為型鋼21%、條線22%、鋼筋57%，2023全年總銷量159.56萬噸，鋼筋國內市占率約14%。

莊文哲表示，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預估，2024年鋼鐵需求成長率1.9%，較2023年增加3460萬噸，加上中國官方降準刺激需求，美國聯邦準備理事會（Fed）今年可望降息，在原料價格仍處高檔、市場需求環境改善下，鋼市可望朝有利方向前進。

莊文哲表示，豐興今年營運關鍵在於條線量價反彈情況，由於條線與國際景氣關聯較大，隨著歐美庫存去化告一段落，市場認為條線接單狀況最晚第3季會有明顯正面表現。

莊文哲指出，雖然豐興條線部分產能歲修影響出貨，但仍看好條線後續將逐季成長，另型鋼持續低檔盤整，今年力求穩定出貨；整體而言，豐興今年目標穩定成長。（編輯：潘羿菁）1130130

#法說會
#豐興
#豐興鋼鐵
#世界鋼鐵協會
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