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證交所：上市公司永續報告書申報時點 改為8月底前

2024/1/30 22:15
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（中央社記者賴言曦台北30日電）台灣證券交易所今天公告修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，其中上市公司完成申報永續報告書的時點，從每年6月底前調整為每年8月底前。

證交所說明，這次修正有3項重點，首先是規範實收資本額立新台幣20億元以下的上市公司，自2025年起編製2024年的永續報告書，另為鼓勵企業參考國際準則，可參考SASB準則揭露行業指標資訊。

此外，要求上市公司依3階段適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫，第一階段為2025年應揭露的上市公司為實收資本額達100億元以上的上市公司、鋼鐵及水泥工業。

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第2階段為2026年應揭露的上市公司為實收資本額達50億元以上且未達100億元者；第3階段是2027年應揭露的上市公司為實收資本額未達50億元者。

證交所表示，為鼓勵上市公司重視永續報告書編製與申報，明訂永續報告書宜經董事會決議通過；另考量上市公司編製永續報告書及確信作業時程規劃的實務，上市公司應完成申報永續報告書的時點，從每年6月底前調整為每年8月底前。（編輯：張均懋）1130130

#證交所
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