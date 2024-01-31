國巨斥資200億進駐南科 開發車用工業醫療等應用

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（中央社記者張璦、鍾榮峰台北31日電）國科會今天召開科學園區審議會第14次會議，通過7件投資案，投資總額新台幣220.32億元，有公開的6案中，包含被動元件大廠國巨預估投資200億元，進駐南部科學園區橋頭園區，研發生產高階晶片電阻、積層陶瓷電容及相關電子零組件等。

國巨表示，未來將結合南部半導體產業生態系，因應高階車用、工業、醫療、航太、5G物聯網（IoT）發展所需。

國巨指出，2019年年初率先響應「台商回台投資行動方案」，今年高雄大發三廠即將進入量產，國巨再獲國科會科學園區審議會核准通過進駐南科橋頭園區，持續落實「根留台灣、布局全球」的企業策略。

其他5案方面，新鈺生技股份有限公司嘉義分公司投資1.2億元，進駐南科嘉義園區，研發生產植物細胞與幹細胞萃取物，應用於皮膚健康、皮膚抗衰老的化妝品及醫療產業，將積極進行產品專利布局，帶動台灣生技發展、加速創新。

台灣易格斯有限公司成立於2002年，這次申請進駐中部科學園區中興園區，是該園區第1家德國廠商，國科會表示，本案投資金額1億元，產品為運動工程塑膠應用技術開發、智慧製造應用技術開發，及智慧機器人應用技術開發。

國科會進一步說明，其母公司德國igus GmbH是全球最大運動工程塑膠製造商，開發運動工程塑膠零件、拖鏈、高柔性電纜、乾式科技軸承、螺桿技術、機器人和智慧感測器等，擁有業界最大研發測試實驗室，台灣易格斯進駐園區後，將成為igus GmbH亞洲技術研發中心。

起而行綠能股份有限公司投資6億元，進駐新竹科學園區新竹園區，主要產品是電動車輛充電相關設備開發及服務應用。積體電路業者瓦雷科技有限公司則投資0.8億元，設立於竹科新竹園區。

崇越科技股份有限公司竹科分公司投資0.7億元，進駐竹科新竹園區，將建立先進電子材料研發生產基地，為台灣高端半導體載板材料提供高品質、可商轉化的薄層陶瓷電容材料技術；同時，推動材料自主化生產與整合能力，可望健全封裝產業自主以提升國際競爭力。

此外，這次科學園區審議會通過7件增資案，合計增資約16.55億元。（編輯：翟思嘉）1130131