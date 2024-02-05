致新去年第4季每股賺3.37元 首季營收看增10.6%

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（中央社記者張建中新竹5日電）致新自結2023年第4季歸屬母公司淨利新台幣2.9億元，季減44.49%，每股純益3.37元。董事長吳錦川表示，因去年第4季業績下滑太多，今年第1季營收約新台幣18億至20億元，較2023年第4季持平至成長10.6%。

致新下午應邀參加券商舉辦的線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。受面板市場需求下滑影響，致新第4季營收滑落至18.08億元，季減19.36%。

隨著產品組合變化，致新第4季毛利率42%，較第3季上揚1個百分點，營業利益3.8億元，季減19.56%，業外則面臨匯兌損失，歸屬母公司淨利2.9億元，季減44.49%，每股純益3.37元；2023全年每股純益17.33元。

展望未來，吳錦川表示，第1季為傳統淡季，因去年第4季業績下滑太多，今年第1季營收將約18億至20億元，毛利率約38%至41%。

吳錦川說，2024年上半年恐難有好消息，靜待下半年景氣能否復甦，巴黎奧運能否帶動電視買氣、個人電腦市場需求是否恢復小幅成長，皆有待觀察。

至於DDR5電源管理晶片進展，吳錦川表示，在伺服器應用市場，由芯源系統（MPS）獨大；消費者端，DDR5主要應用於電競產品，相關電源管理晶片產品實際貢獻有待觀察。

有關中國廠商競爭，吳錦川說，中國內部廠商競爭激烈，致新會尋求中國廠商無法供應的產品市場，並會持續耕耘車用及工業市場，只是這些產品業績貢獻速度慢。（編輯：張均懋）1130205