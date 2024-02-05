農曆春節將至 金管會示警防範釣魚簡訊等3類詐騙

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（中央社記者謝方娪台北5日電）春節連假將至，金管會今天提醒，民眾在春節期間應提高防詐警覺，勿輕信釣魚簡訊、勿輕信假稱金管會名義的公文書或訊息，且應留心別踏入一頁式廣告詐騙陷阱。

金管會今天示警，民眾在春節期間應提高防詐警覺，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，匯款或轉帳時多一分留意，再次確認是否認識受款人，並注意3類詐騙型態。

第1種是來歷不明社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊。

金管會提醒，投資應透過合法金融機構，金管會網站可查詢合法金融機構名單、聯絡電話及網址，請民眾進行任何投資或交易前，應慎選合法金融機構，且小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性，以避免遭受詐騙導致財產損失。

第2種是冒用金管會名義發布相關公文書或訊息，要求民眾繳交稅費、保證金或解凍金等。

金管會強調，絕不會以任何名義，向民眾收取財物。冒名發布公文書等行為，已涉及刑法詐欺罪等法令，民眾針對類似行為，請撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。金管會

第3種是以釣魚簡訊、一頁式廣告等，營造優惠搶購或逾期繳納相關費用產生罰金的情境，誘騙民眾輸入信用卡卡號資訊、信用卡網路交易一次性驗證密碼（OTP）等個資後進行信用卡盜刷。

金管會表示，OTP驗證簡訊是持卡人進行信用卡網路交易、或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分的重要認證訊息，民眾在進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，核對簡訊所載內容與所進行交易幣別、消費金額及目的是否相符。

金管會指出，若民眾未進行信用卡綁定，卻收到發卡機構發送綁定完成的簡訊通知，應儘速與往來發卡機構聯繫。（編輯：林克倫）1130205