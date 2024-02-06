原相去年第4季每股純益1.93元 首季營收估小幅季減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）原相2023年第4季歸屬母公司淨利新台幣2.77億元，季減7.2%，每股純益1.93元。原相預期，2024年第1季營收將較2023年第4季小幅下滑。

原相下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。隨著安防產品及客戶委託設計（NRE）收入增加，原相第4季營收17.69億元，季增11%，毛利率59.8%，較第3季揚升0.5個百分點，因匯兌損失影響，歸屬母公司淨利2.77億元，季減7.2%，每股純益1.93元。

原相2023年總營收58.45億元，增加11.8%，毛利率57.6%，揚升3.6個百分點，因業外收益縮水影響，歸屬母公司淨利7.99億元，減少23.9%，每股純益5.57元。

展望未來，原相資深副總經理羅美煒表示，第1季為傳統淡季，且2月工作天數較少，不過，季營收將僅較去年第4季小幅減少，毛利率因產品組合變化，也將較第4季下滑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅美煒指出，第1季滑鼠與安防產品業績將較去年第4季略減，遊戲機因淡季效應影響，業績季減幅度會較大，穿戴裝置等消費性電子產品需求持續回溫，業績可望優於去年第4季水準。

羅美煒說，去年上半年營運受客戶調整庫存影響，今年在少了庫存因素干擾，且電腦市場可望成長，預期2024年滑鼠晶片業績可望成長。電競滑鼠晶片產品業績第1季可能較去年第4季減少，不過長期應可穩定成長。（編輯：趙蔚蘭）1130206