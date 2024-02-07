金管會：春節連假期間 保險公司保戶服務不中斷

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（中央社記者謝方娪台北7日電）為讓民眾安心度過春節連假，金管會今天表示，已請各保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金，在連假期間保持服務電話暢通。

明天起至2月14日將迎來今年春節連假，金管會表示，保戶在連假期間針對保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各保險公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。

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金管會提醒，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金，在連假期間的服務電話一覽表，已分別登載金管會網站、產險公會及壽險公會網站，保戶可至網站查詢，並預先下載或抄錄以備不時之需。

此外，為確保資安無假期，金管會指出，已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵、損及保戶權益情事發生。（編輯：趙蔚蘭）1130207