台彩春節出包 財部對發行機構中信銀祭年度查核重點

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（中央社記者張璦台北15日電）台彩誤設系統時間，導致13日大樂透銷售首次提前結束。財政部今天表示，已要求第5屆公益彩券發行機構中信銀到財政部說明，將持續督導中信銀強化人員教育訓練與內控制度、系統調整須確實執行覆核機制等，並列為年度查核重點。

大樂透第113000018期原定銷售到13日晚間8時，但因系統銷售時間誤設為13日下午4時35分銷售截止，導致第113000018期大樂透銷售時間提前結束。

財政部表示，已於今天要求第5屆公益彩券發行機構中國信託商業銀行到財政部說明，後續將持續督導中信銀落實相關改善措施，維護彩券市場公信力。

財政部指出，今天會中責請中信銀加強相關人員教育訓練，尤其就內控制度的程序，應予以特別強化；同時落實資安維護，並要求彩券相關系統調整須確實執行覆核機制，減少疏失發生。

針對異常事件，財政部表示，中信銀及台灣彩券股份有限公司應主動即時對外說明，以維護經銷商及消費者權益；上述各項改善措施，將列為財政部對中信銀年度查核的重點項目。

財政部進一步指出，已責請中信銀在維護經銷商及消費者權益前提下，提出因應措施，即民眾13日當天下午4時35分到晚間8時所購買的2月14日開獎大樂透，可對13日跟14日獎號，從中選擇較高的中獎金額兌獎。（編輯：張均懋）1130215