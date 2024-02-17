發紅包了 2月底10檔ETF密集除息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北17日電）春節連假剛過，ETF 除息列車準備開動，根據證交所統計，2月底約有10檔ETF除息，投資人喜迎開工紅包。

根據台灣證交所e添富網站資料統計，包括近年熱門的國泰永續高股息，以及復華台灣科技優息在內，10檔ETF準備於2月底除息。

其中永豐優息存股將於26日除息，接著27日除息的有國泰永續高股息、元大US高息特別股、元大台灣ESG永續、中信關鍵半導體、中信小資高價30、富邦特選高股息30、群益台ESG低碳50，最後29日輪到復華台灣科技優息和復華富時高息低波壓軸除息。

國泰永續高股息為國內首創「季配息」機制的台股ETF，獲得投資人追捧，目前擁有超過百萬受益人，蟬聯ETF受益人數榜首，預計27日除息，根據國泰投信公告資料，此次每單位擬配發股息新台幣0.4元，依國泰永續高股息16日收盤價22.31元換算，年化殖利率達7.17%。

而引領台股ETF月配息風潮的復華台灣科技優息，29日也將除息，每受益權單位預估配發0.13元，與1月相同，對照2月16日收盤價19.01元，年化殖利率約8.21%。復華台灣科技優息目前市值已突破千億元，在台股高股息ETF中居規模第3大。（編輯：楊蘭軒）1130217