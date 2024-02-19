輝達將秀財報 法人：牽動台股相關類股市場屏息以待

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（中央社記者賴言曦台北19日電）美國生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，牽動美股16日收黑，本週輝達（NVIDIA）將公布財報與展望，台灣企業陸續舉辦法人說明會，法人認為，相關資訊牽動台股表現，市場屏息以待，靜候產業動向進一步明朗。

美國PPI增幅高於預期，減弱市場對聯邦準備理事會（Fed）近期降息的期待，道瓊工業指數16日終場下跌145.13點，或0.37%，收在38627.99點。標準普爾500指數下跌24.16點，或0.48%，收在5005.57點。那斯達克指數下跌130.51點，或0.82%，收在15775.66點。費城半導體指數下跌30.417點，或0.67%，收在4527.680點。

觀察本週國際產業動態，人工智慧（AI）晶片大廠輝達將於21日公布財報和今年營運展望，關乎台美AI產業後續發展；晶片大廠亞德諾半導體（Analog Devices）也將公布財報，牽動車用電子產業布局；零售商沃爾瑪（Walmart）本週財報與財測結果反映美國終端消費景氣概況。

法人分析，台積電及AI族群近日為資金關注焦點，但美國通膨數據陸續揭曉，影響市場對美國降息步調的預測，影響國際股市短線修正，本週美國指標企業如輝達、沃爾瑪將陸續公布財報等，預料將牽動台股相關類股表現，市場屏息以待，靜候產業動向進一步明朗。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130219