美超微重挫、輝達將公布財報 法人：牽動台股AI族群

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國公布PPI數據牽動美股16日收黑，台積電ADR跌1.81%，伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）重挫近2成。法人表示，本週輝達（NVIDIA）財報與展望，攸關台美人工智慧產業動向，外資在台投資論壇也是關注焦點。

美股16日收黑，美國公布生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，減弱市場期待聯邦準備理事會（Fed）近期降息可能。

道瓊工業指數終場下跌145.13點，或0.37%，收在38627.99點，標準普爾500指數下跌24.16點，或0.48%，收在5005.57點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌130.51點，或0.82%，收在15775.66點，費城半導體指數下跌30.417點，或0.67%，收在4527.680點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.81%，收126.69美元，伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）漲多拉回，單日股價暴跌200.68美元，跌幅近2成收在803.32美元。

17日春節連假補班日，台股休市，16日加權指數下跌37.32點，收在18607.25點，成交值新台幣4061.46億元，三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超68.92億元；其中自營商買超53.31億元，投信賣超21.18億元，外資及陸資買超36.79億元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨空單增加3008口，留倉部位增加淨空單至4899口；其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4050，留倉部位增加淨空單至6703口。

美股重要企業本週陸續公布財報，其中人工智慧（AI）晶片大廠輝達將於美國時間21日公布財報和今年營運展望，將是半導體業重頭戲，牽動台美兩地AI產業發展動向。

類比晶片大廠Analog Devices也將公布財報，攸關車用電子產業布局，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）本週財報與財測結果，市場關注美國終端消費景氣概況。

本週摩根大通證券（J.P. Morgan）將在台舉辦投資論壇（Taiwan CEO-CFO Conference 2024），台積電、鴻海、聯電、日月光投控、大立光、旺宏、瑞昱、群聯等半導體和電子指標大廠，華碩、和碩、英業達等代工廠，金控包括中信金、國泰金、富邦金等，中華電、台灣大等電信營運商，傳產包括亞德客-KY、聚陽等指標廠，受邀參加分享營運概況。

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此外台灣大、遠傳等電信商，智原、義隆、南茂、中華精測等半導體和電子公司，本週也將舉行法人說明會釋出今年第1季展望。

本土證券法人分析，台股近日電子族群成交比重超過7成，台積電和AI類股成為資金追捧焦點，不過美國陸續公布1月消費物價指數（CPI）和PPI數據，市場對美國降息步調看法不一，影響國際股市短線修正，本週台股聚焦輝達財報及對AI產業展望，牽動相關類股表現，本週外資投資論壇指標股對產業釋出看法，也是市場關注焦點。（編輯：蘇志宗）1130218