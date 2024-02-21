星宇航空與Airbus簽約購機 引進5架A350F廣體貨機

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（中央社記者江明晏台北21日電）星宇航空今天與Airbus共同宣布，星宇航空將引進5架A350F貨機及3架A330neo，同時保留5架A350F貨機選擇權，擴大客運及貨運航網與機隊規模。

星宇航空與Airbus今天在新加坡航空展舉行A350F貨機及A330neo購機簽約儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、Airbus商用飛機部門總經理謝瑞爾（Christian Scherer）等共同主持。

翟健華在簽約儀式中表示，星宇航空自開航起就持續耕耘貨運市場，此次簽約使星宇航空成為台灣首家使用A350F新世代廣體貨機營運的航空公司，配備Roll-Royce的A350F為業界排放量最低的貨機，滿足業主對於節能減碳的要求，符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規畫路徑，本次新增的3架A330neo為客運營運增添更大彈性，進一步強化機隊優勢。

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根據Airbus預測，未來20年航空貨運市場的複合年均增長率為3.2%，業界將投注更多資源於航空運輸，星宇航空布局貨運市場，選擇環保節能的A350F貨機，也考量星宇航空現有機隊飛行員可更快速的進行機型轉訓。

星宇航空說明，目前營運機隊共有21架，包括13架A321neo、4架A330neo及4架A350-900，航機訂單尚有4架A330neo及14架A350。本次新簽訂的3架A330neo預計2025年起交機，持續投入中長程航線服務，深耕亞洲市場；5架A350F貨機預計2027年起陸續交機，總機隊規模將達到47架。（編輯：張均懋）1130221