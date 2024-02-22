三星電子出清艾司摩爾持股 追擊台積電等勁敵

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（中央社阿姆斯特丹21日綜合外電報導）韓國三星電子（Samsung Electronics）今天提交的一份文件顯示，該公司去年第4季出清了手中半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的所有剩餘股份。

路透社報導，三星去年第3季即已出售艾司摩爾約117萬股，第4季又賣出158萬股，相當於其總股份的0.4%。不過儘管三星已拋光全部的艾司摩爾股份，兩家公司仍將繼續合作。

韓國總統尹錫悅去年訪問荷蘭時，艾司摩爾與三星簽署了一份諒解備忘錄，共同投資約7.5億美元建設韓國研究設施。

彭博報導，三星企圖在高頻寬記憶體（HBM）領域追上SK海力士（SK Hynix Inc），這種記憶體可用於協助輝達（Nvidia）的加速器訓練人工智慧（AI）；三星也力圖縮小與晶圓代工龍頭台積電的差距。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130222