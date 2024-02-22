證交所提升ETF資訊透明 強化客製化指數資訊揭露

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）ETF成為投資人新寵，投信近年積極發行以客製化指數及Smart Beta所追蹤標的指數的ETF，為保障投資人權益，證交所持續加強這類型指數資訊揭露，今天宣布相關資訊已揭露在公開資訊觀測站、投信官網和基金公開說明書。

證交所主管說明，客製化指數是指依據投信業者需求而編製的指數，或經主管機關、證交所、櫃買中心認定須加強揭露資訊的指數，而Smart Beta指數則是指採取一個或多個非市值條件因子（如獲利、股息、波動等）進行選股或加權的指數。

這些指數的編製規則及風險報酬特性皆與傳統市值型指數有所差異，為協助投資人理解指數投資內容，證交所從去年11月開始推動投信於公開資訊觀測站揭露ETF所追蹤指數是否屬於客製化指數，並請投信業者於其官網以更淺顯易懂的文字加強說明指數編製規則及特定風險等。

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本月起，相關資訊更完整納入基金公開說明書，現在全體上市ETF均已於投信官網、公開資訊觀測站及基金公開說明書等位置揭露基本資料、清楚易懂的指數編製規則、與傳統市值型指數之差異及風險、風險警語及指數授權費用變更之因應處理程序等。

ETF投資正夯，針對投資人關切各項上市ETF資訊，證交所陸續強化相關資訊揭露，包括去年7月，要求投信於ETF成分股定期審核生效後7個營業日內，應於官網揭露ETF成分股異動檔數資訊；去年11月起，要求投信於公開資訊觀測站進行第二階段ETF收益分配公告時，需完整揭露收益平準金之組成項目及占比資訊。（編輯：黃國倫）1130222