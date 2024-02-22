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樂天Kobo訂閱制在台上線 迎戰博客來、讀墨

2024/2/22 20:59（2/22 21:16 更新）
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樂天Kobo全球執行長坦布林（Michael Tamblyn）（左三）22日在台北書展舉辦「Kobo Plus訂閱制」上線記者會。（樂天Kobo提供）中央社記者何秀玲傳真 113年2月22日
樂天Kobo全球執行長坦布林（Michael Tamblyn）（左三）22日在台北書展舉辦「Kobo Plus訂閱制」上線記者會。（樂天Kobo提供）中央社記者何秀玲傳真 113年2月22日
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（中央社記者何秀玲台北22日電）搶攻訂閱經濟，電子書品牌樂天Kobo今天宣布，看好台灣讀者對電子書和閱讀器接受度高，「Kobo Plus訂閱制」服務選擇台灣為亞洲上線首站，迎戰本土業者博客來與讀墨電子書訂閱制，三強預期將掀起一波電子書讀到飽大戰。

樂天Kobo全球執行長坦布林（Michael Tamblyn）今天在台北國際書展宣布「Kobo Plus訂閱制」服務進軍亞洲，台港同步上線，主打全台唯一電子書訂閱制服務中，除了中文書籍以外，外文書籍量是全台灣電子書訂閱制服務中最多的平台。

坦布林表示，從樂天Kobo過去經營台灣市場經驗，發現台灣讀者與其他市場相比，對電子書、閱讀器接受度高；看好台灣市場潛力，成為「Kobo Plus訂閱制」亞洲上線首站之一，有150萬本電子書或超過15萬本有聲書可選。

他指出，訂閱制帶來更多「冒險閱讀」機會，可擴大閱讀範圍與興趣，也能為新作家書籍提供更多曝光機會，延長讓讀者看到的時間，不會因一本實體書銷售期過了就在市場消失，對讀者或作家、出版社及Kobo是三贏。

台灣最大圖書電商博客來2022年推出電子書訂閱服務，短短半年內書籍下載量達10萬次，閱讀下載超過5000種書，有當期雜誌和上萬本電子書可看到飽，目前是重要的營運動能。

博客來表示，2024年上半年推出「有聲訂閱服務」，擴大數位閱聽，結合知識學習與休閒娛樂的內容，挑戰年度有聲書、線上課程業績成長3倍以上。

另外，讀墨股東有網路家庭、永豐餘的上誼文化、華碩董事長施崇棠等，主打台灣最大繁體中文電子書服務平台，也有推出低月費、萬本書籍雜誌無限讀的訂閱制服務。（編輯：張良知）1130222

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