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華碩1月營收年增34% 今年拚重返成長軌道

2024/2/7 15:01
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）PC市場庫存清理告一段落，華碩今天公告1月集團營收新台幣367億元，月增1.8%，並比去年同期大幅成長34%，今年營運有望重返成長軌道。

另外，華碩1月品牌營收為341億元，也較去年同期大增40%。

去年因為疫情紅利消退，全球PC市場陷入庫存整理，華碩去年全年合併營收4834億元，較前年衰退1成。不過隨著庫存清理告一段落，加上新的人工智慧個人電腦（AI PC）加持，法人看好華碩今年營運有望重返成長軌道，而華碩今天公布的1月營收，則率先開出好采頭。

整體而言，第1季為PC產業的傳統淡季，加上2月農曆春節工作天數少，華碩整體營運仍受到相關因素影響。

不過，AI效應持續發酵，從核心的AI伺服器，開始走到邊緣的AI PC，法人看好AI PC滲透率可望逐漸拉升，將為華碩今年營運挹注新動能。

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華碩去年底發布首波AI-ready筆電新品，今年1月美國消費性電子展（CES），華碩再擴增AI產品線、從主力的ASUS Zenbook系列、ASUS Vivobook系列，到商務ASUS ExpertBook系列，都開始導入AI技術。

華碩董事長施崇棠日前表示，面對這一波由生成式AI引爆的風潮，華碩的AI團隊規模從百人擴編至千人，他預告華碩從超級電腦，延伸到大語言模型的雲端運算服務，以及各式裝置產品等，接下來將傾力朝全方位的AI企業目標邁進。（編輯：楊凱翔）1130207

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