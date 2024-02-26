AI手機助拳 研調：手機鏡頭2024回溫估出貨年增3.8%

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（中央社記者江明晏台北26日電）據TrendForce調查顯示，受惠生成式AI，三星首支搭載AI功能的S24系列，高階機種出貨占比增加，考量高階產品擁較多鏡頭數量，TrendForce預估今年全球智慧機相機鏡頭市場回溫，出貨規模約42.2億顆，年增3.8%。

集邦科技（TrendForce）表示，從目前相機鏡頭搭載趨勢來看，整體依然採取「主鏡頭畫素往49MP至64MP區間集中」，以及「後鏡頭數量朝3顆收斂」的配置模式。而觀察近期品牌廠針對智慧型手機相機鏡頭的硬體升級，除了搭載潛望式鏡頭模組外，也有採用玻塑混合的鏡頭方案，以及提升色彩還原能力的APO（Apochromatic）鏡頭技術。

TrendForce觀察，對消費者而言，由於相機規格的升級依然為重要的換機誘因，部分品牌均著重提升高階機種的相機規格，而在低階入門機種方面，僅部分品牌進行升級，且提升的方式並非增加後鏡頭數量，而是提升主鏡頭畫素，例如vivo在Y200手機上搭載64MP的主鏡頭，而多數品牌則調降低階入門機種的相機規格。

值得一提的是，TrendForce表示，在蘋果iPhone 15 Pro Max搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，並獲良好的銷售成績後，可以預期品牌廠將持續增加潛望式鏡頭模組的搭載率。

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以蘋果本身來說，TrendForce表示，市場預期2024年將把原本僅搭載在最旗艦iPhone 15 Pro Max機種的四稜鏡式望遠長焦鏡頭模組，配置於iPhone 16 Pro上，屆時Pro系列的用戶均可享受到這項硬體升級。

不過，在考量成本的前提下，TrendForce預期，安卓陣營的智慧型手機品牌將以價格區間作為分水嶺，中階機種將採用成本較低的定焦或一折式方案；而在高階機種則會採用分群或多折式的方案，更甚者則如OPPO，其在Find X7 Ultra手機上搭載雙潛望式的鏡頭模組（Dual Periscope Module）。（編輯：楊蘭軒）1130226