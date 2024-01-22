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研調：估2028年穿戴裝置產值達4.22億美元

2024/1/22 16:20
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（中央社記者江明晏台北22日電）蘋果、三星、Google Fitbit等積極發展生物感測市場，研調機構TrendForce指出，受惠生物感測技術帶動，預估2028年在穿戴式裝置應用市場可達4.22億美元，2023年至2028年複合成長率約14.7%。

美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）針對於蘋果（Apple）與Masimo專利糾紛做出裁決，蘋果必須在美國停售Series 9和Ultra 2兩款具有血氧功能的Apple Watch。

TrendForce認為，蘋果短期勢必得先透過軟體移除血氧偵測功能來應對專利糾紛，但生物感測功能與穿戴裝置的結合有技術與需求做為後盾，中長期持續看好該市場的成長力道，預估至2028年生物感測技術於智慧手錶及手環應用的產值將達4.22億美元，2023年至2028年複合成長率約14.7%。

穿戴式裝置品牌如蘋果、三星、Google Fitbit等積極發展生物感測市場。根據TrendForce分析，2024年蘋果與三星不約而同為新款手錶加強現有生物感測功能的精準度，以光體積變化描記圖法（Photoplethysmography；PPG）偵測心率、血氧，做為個人健康管理。

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TrendForce表示，穿戴式裝置品牌廠商布局的兩大主軸策略，包含生物感測的功能增加與感測精準度提升，不僅能提升產品特色，更能刺激消費者購買意願與市場動能。

TrendForce進一步說，生物感測結合健康管理的基礎下，未來更有機會與醫療、保險系統、甚至與車載作業系統結合。因此，生物感測技術的軟硬體專利完整布局更成為品牌廠商的核心技術。（編輯：張均懋）1130122

#Apple Watch
#TrendForce
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