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台股創新高匯市平淡 台幣升0.5分收31.55元

2024/2/26 18:22
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（中央社記者羅元駿台北26日電）台股收盤再創新高，匯市表現相對冷淡，今天新台幣兌美元收盤31.55元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額16.45億美元。

今天台股續寫收盤新高，終場上漲58.86點，收在18948.05點，股市不斷寫下新紀錄，匯市整理觀望。今天新台幣兌美元開盤價為31.57元，盤中最高31.535元、最低31.58元，收盤31.55元。

外匯交易員表示，今天外資匯出匯入相當，受台股收盤創新高，外資獲利了結同時也持續加碼台股，資金匯出入上較無明顯力道；加上逢2月底出口商結帳行情，新台幣兌美元大約遇31.560元時，出口商拋匯力道增強，讓新台幣有升值支撐。

根據央行統計數據，今天美元指數上升0.05%，主要亞幣走勢不一，韓元降0.01%、日圓上漲0.07%、人民幣持平，新台幣增加0.02%。

匯銀人士表示，美元指數近期都在104上下波動，表示美元有一定支撐，本週即將出爐的美國個人消費支出（PCE）物價指數，若數字在市場預估的一定水準中，短期美元仍有支撐，新台幣則持續區間整理。（編輯：張均懋）1130226

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