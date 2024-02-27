美股多數收低 法人：台股後市關注通膨數據

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（中央社記者張建中台北27日電）美股主要指數26日多數收低，道瓊指數下跌62.3點，費半指數上揚48.43點。法人表示，美國個人消費支出（PCE）物價指數本週出爐，可能牽動美股和台股後續表現，是近期市場關注焦點。

市場觀望美國通膨數據，美股主要指26日多數收低。道瓊工業指數下跌62.30點或0.16%，收39069.23點。標準普爾指數下挫19.27點或0.38%，收5069.53點。那斯達克指數下跌20.57點或0.13%，收15976.25點。費城半導體指數上揚48.43點或1.05%，收4663.47點。

國內外產業訊息方面，大立光董事會決議，2023年下半年盈餘每股配發41元現金股利，合計上半年配發的26.5元，2023年合計發放67.5元現金股利，以全年每股盈餘134.13元估計，配發率逾5成。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎公布2023年合併營收新台幣2419.01億元，為歷史次高，年減17.4%；每股純益68.88元，擬每股配發42元現金股利。

光寶科2023年營收1483億元，較2022年衰退約14.5%，稅後淨利146億元，較2022年成長3%，每股純益6.36元，續創新高。今年力拚營收重返正成長軌道，希望成長2位數百分比。

IC設計廠矽統董事會決議，2023年盈餘擬每股配發0.3元現金股利，並規劃現金減資比例35%，每股退還股東現金3.5元。

法人表示，美國PCE物價指數將於本週出爐，是聯邦準備理事會評判通膨的重要指標，結果可能影響利率政策，牽動美股及台股未來走向。（編輯：郭無患）1130227