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台股創高後拉回 盤中翻黑重挫近200點

2024/2/27 10:45（2/27 11:20 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天走勢震盪，早盤衝上19023.01點，創新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，指數急殺，由紅翻黑，下探18752.53點，重挫195.52點；高低點差距達270點。

至10時36分，台股加權指數達18776.15點，下跌171.9點，成交值新台幣2556億元。

台積電開高走低，開盤重登700元關卡，隨後由紅翻黑，下探692元，下跌6元，市值縮水新台幣1555億元，跌破18兆元關卡，影響大盤約48點。

世芯-KY、信驊、力旺等高價電子股，以及緯穎、緯創等AI（人工智慧）族群紛紛震盪走低，影響電子類股指數下挫逾1%。

傳統產業股也紛紛急殺翻黑，包括塑膠、機電、電纜、玻璃及觀光類股指數下挫逾1%。（編輯：楊蘭軒）1130227

#台股
#信驊
#力旺
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