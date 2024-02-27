更多編輯台推薦新聞：
僅帶300美元征戰卡普空盃 台灣電競選手Kagami奪冠美夢成真
運動

僅帶300美元征戰卡普空盃 台灣電競選手Kagami奪冠美夢成真

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

日擬補助台積電熊本二廠 王美花：產業合作加分

2024/2/27 10:31（2/27 10:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北27日電）日本擬補助台積電建熊本二廠，備受關注。經濟部長王美花今天表示，台積電因為客戶需求做全球布局，能夠得到當地政府的補助，「我們也是樂觀其成」，台日之間產業合作也會有加分效果。

台積電熊本廠24日開幕，日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，王美花進入議場時，媒體詢問對日本擬補助建台積電熊本二廠的看法。

王美花指出，政府立場是優先支持台積電先進製程在台灣落地，「我們最大的優勢就是台灣有非常完整的供應鏈，然後不斷推進先進製程」，政府也會大力協助台積電在台灣先進製程的落地。

她說，至於台積電因為客戶的需求，做一個全球的布局，能夠得到當地政府的補助，「這個我們也是樂觀其成」，台日之間產業合作也會有加分效果。

此外，媒體今天聯訪王美花時，也問及電價調整議題。對此，王美花重申，未來如果到審議會討論的時候，會考慮各項因素，也會考慮包括產業的競爭力。（編輯：楊凱翔）1130227

#日本
#王美花
#台積電熊本廠
#陳建仁
延伸閱讀
台股創高後拉回 盤中翻黑重挫近200點

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12