日擬補助台積電熊本二廠 王美花：產業合作加分

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（中央社記者范正祥台北27日電）日本擬補助台積電建熊本二廠，備受關注。經濟部長王美花今天表示，台積電因為客戶需求做全球布局，能夠得到當地政府的補助，「我們也是樂觀其成」，台日之間產業合作也會有加分效果。

台積電熊本廠24日開幕，日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，王美花進入議場時，媒體詢問對日本擬補助建台積電熊本二廠的看法。

王美花指出，政府立場是優先支持台積電先進製程在台灣落地，「我們最大的優勢就是台灣有非常完整的供應鏈，然後不斷推進先進製程」，政府也會大力協助台積電在台灣先進製程的落地。

她說，至於台積電因為客戶的需求，做一個全球的布局，能夠得到當地政府的補助，「這個我們也是樂觀其成」，台日之間產業合作也會有加分效果。

此外，媒體今天聯訪王美花時，也問及電價調整議題。對此，王美花重申，未來如果到審議會討論的時候，會考慮各項因素，也會考慮包括產業的競爭力。（編輯：楊凱翔）1130227