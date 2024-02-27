3月電子期跌 金融期漲
2024/2/27 13:56
（中央社台北27日電）台北股市今天下跌93.64點，收18854.41點。3月電子期收972.5點，下跌6.85點，逆價差1.63點；3月金融期收1710.6點，上漲2.4點，正價差4.9點。
3月電子期以972.5點作收，下跌6.85點，成交1596口。4月電子期以972.65點作收，下跌7.15點，成交10口。
電子現貨以974.13點作收，下跌6.06點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.63點。
3月金融期以1710.6點作收，上漲2.4點，成交799口。4月金融期以1714.6點作收，上漲5.2點，成交2口。
金融現貨以1705.7點作收，上漲4.8點；3月金融期貨與現貨相較，正價差4.9點。實際收盤價以期交所公告為準。1130227
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