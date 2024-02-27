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外資調節台股匯出 新台幣微貶2分收31.57元

2024/2/27 18:27
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（中央社記者張璦台北27日電）外資調節台股匯出資金，新台幣兌美元今天收31.57元，貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額19.42億美元。展望後市，外匯交易員指出，美國3月料不降息，美元維持相對強勢格局，新台幣將區間偏弱整理。

台股今天漲多回檔修正，早盤創19023.01點新高，隨後賣壓出籠，指數急殺下探18752.53點，上下震盪270點，終場收在18854.41點，跌93.64點；三大法人同步賣超，合計賣超新台幣199.13億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天收31.57元，微貶2分，最高31.541元、最低31.62元。外匯交易員表示，主導者還是在外資以及投信。

外匯交易員指出，今天外資調節台股，匯市盤中匯出力道較大，加上投信美元買盤同步出籠，新台幣一度貶破31.600元，不過，下午外資匯出收斂，出口商逢高進場拋匯，讓新台幣重新收復31.600元關卡，以31.57元收盤。

外匯交易員表示，短期外資匯出力道大於匯入，且美國聯準會（Fed）3月料不調降利率，美元強勢格局應會延續，接下來要觀察市場如何消化即將公布的美國PCE（個人消費支出）數據，整體而言，新台幣呈現區間整理態勢。（編輯：張均懋）1130227

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