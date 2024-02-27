AI伺服器出貨挹注 聯茂去年第4季營收、毛利率走升

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（中央社記者吳家豪台北27日電）銅箔基板大廠聯茂今天公布2023年財報，受惠於人工智慧（AI）伺服器出貨動能挹注，去年第4季營收新台幣67.4億元、毛利率14.2%皆站上全年單季高點；2023年歸屬母公司稅後淨利約6.8億元、年減63.5%，每股盈餘1.86元。

展望2024年，聯茂發布新聞稿指出，看好AI伺服器與高階車用電子升級，將持續推升營運表現，同時也將受惠於下半年即將到來的高階個人電腦與筆記型電腦換機潮。

在產能利用率逐步提高下，聯茂預期2024年營運表現將隨市場產品應用升溫，全年營收與獲利成長可期。

聯茂去年第4季合併營收達67.4億元，季增1.5%，年減1.7%；毛利率14.2%，季增0.6個百分點，年減0.7個百分點；歸屬母公司稅後淨利3.3億元，季增38.7%，年減2.4%，每股盈餘0.9元。

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此外，印刷電路板（PCB）製程鑽針與鑽孔服務廠尖點科技去年受到整體景氣走弱及電子產業庫存調整影響，營收與營利都呈現下跌，加上提列子公司盈餘匯回產生的一次性稅負影響約1.6億元，2023年稅後虧損3600萬元，每股虧損0.25元，尖點董事會通過將配發每股現金股利0.8元。

尖點表示，去年第4季營運雖較預期稍好，但多數客戶仍維持較保守的看法。展望今年第1季，受到季節性工作天數降低影響，營運將較去年第4季下滑約低雙位數百分比（low double-digit），但與去年同期相比應可維持成長，實際幅度須視客戶拉貨動能而定。（編輯：張良知）1130227