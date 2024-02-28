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台泥去年獲利近80億 逾4成貢獻自歐洲低碳水泥事業

2024/2/28 12:23
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（中央社記者賴言曦台北28日電）台泥2023年營收新台幣1093.14億元，稅後歸屬母公司淨利79.98億元，年增48%，每股稅後淨利（EPS）1.06元 ；台泥說明，主要受惠電力能源、歐洲低碳水泥事業獲利增加，其中台泥今年獲利當中有約45%，來自歐洲低碳水泥的貢獻。

台泥近年積極轉向布局歐洲低碳水泥市場，2018年與土耳其OYAK成立合資公司，並透過該合資公司投資葡萄牙水泥公司Cimpor，帶動合資公司5年來稅後淨利成長6倍，2023年貢獻台泥歸屬母公司稅後淨利約45%。

由於中國水泥需求持續不振，台泥去年11月宣布擴大持股土耳其、葡萄牙2家水泥公司，將土耳其OYAK持股由40%提高至60%，葡萄牙Cimpor持股從40%增加至100% ，預估今年第1季結束前完成相關交易程序。

另台泥位於高雄生產高階三元鋰電池的小港廠已經正式進入量產、國內外儲能案場陸續建成營運穩定獲利，預估中國水泥市場的營收占比將逐年降低。（編輯：潘羿菁）1130228

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