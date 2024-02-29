全家重整中國投資架構 投資城市9個變4個

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（中央社記者何秀玲台北29日電）全家今天公告，擬調整轉投資的中國全家便利商店投資架構，將透過新設的華東合資公司，從原本9個投資城市減少至4個，以提升轉投資效益。

全家在2003年與頂新集團以合資公司China CVS （CAYMAN ISLANDS） Holding CORP.（簡稱 CCH），進軍中國開設全家便利商店，經營包括廣州、成都、深圳、北京、東莞、上海、蘇州、杭州、無錫9個城市。

CCH公司持股結構以頂新集團旗下頂全59.69%最大，其餘40.31%由台灣全家和日本全家合資成立的公司所持有，其中台灣全家持有股權18.31%。

全家今天表示，台灣全家將重整對中國地區投資架構，原間接持有CCH的18.31%股份，將改以新設的華東合資公司CHINA EASTERN CVS （CAYMAN ISLANDS） HOLDING CORP.，與日本全家、頂全持續合作投資上海、蘇州、杭州、無錫4大城市的經營。此新設公司，台灣全家持股約9%、日本全家11%、頂全80%。

另外，原本經營的廣州、成都、深圳、北京、東莞5個城市，則由頂全獨資經營。

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台灣全家指出，近年中國環境改變大，也愈趨嚴峻，必須評估各地區投資效益，新設華東合資公司，可以開店範圍包括江蘇、安徽、浙江與上海，仍有許多城市可繼續開店，即便是華東其他地區，也不排除展店可能性。

原先全家在9個城市店數，截至2023年底有2691家；台灣全家指出，接下來合資經營的4個城市為2114家，其中包括上海1444家、蘇州306家、無錫99家、杭州265家。（編輯：張良知）1130229