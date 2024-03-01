外資買超台股102億元 台指期轉淨空單

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天萬九得而復失，外資買超台股新台幣102.7億元，鎖定高股息ETF、亞力和大同等，投信終結連15賣，在台指期三大法人和外資留倉部位轉淨空單。法人指出，資金仍寬鬆的大環境下，外資傾向緩步回流台股，後續觀察美國就業數據和各項經濟指標。

美科技股那斯達克指數再創新高，台股早盤翻揚重返萬九大關，最高19041.92點，上漲75.15點，再創盤中歷史新高，盤中高價千金股強勢，人工智慧（AI）族群勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數活潑，不過尾盤電子和金融回檔，大盤翻黑，萬九得而復失。

終場加權指數18935.93點，下跌30.84點，跌幅0.16%，成交值新台幣3984.9億元，加計盤後4040.14億元。台股今天也收週線，上漲46.74點，週線連7紅。

根據統計，台股已連3個交易日單日成交值超過4000億元，連14個交易日單日成交值超過3000億元。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超52.58億元，其中自營商賣超51.63億元，投信買超1.51億元，外資及陸資買超102.7億元。投信終結連15賣。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，國泰永續高股息ETF、亞力、晶豪科、大同、復華富時不動產ETF等，成為外資買超逾萬張的前5檔標的，相較之下，外資今天調節群益台灣精選高息ETF、開發金、聯電、大華優利高填息30 ETF、鴻海等5檔各逾萬張，其中賣超群益台灣精選高息ETF達3萬張。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加3589口，使留倉部位轉為淨空單604口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5115口，留倉部位轉為淨空單1493口。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪表示，台股早盤重返萬九大關，盤中再創歷史新高，主要反映美科技股那斯達克指數再創新高走勢，盤中獲利回吐賣壓浮現，大盤在萬九附近高檔震盪，中小型股、具題材性及低基期個股相對活潑。

黃文清分析，部分內資從AI族群或權值股，轉向中小型股或具題材性的低基期個股，外資也逐步回流台股，顯示資金並未退場，而是選擇題材進場操作。

展望台股後市，黃文清指出，AI產業發展長線趨勢不變，短線可能整理，觀察去年財報利多的科技股在3月營收表現，以及AI伺服器、AI PC等概念股實質營收貢獻。

觀察外資動向，黃文清表示，儘管美國聯準會（Fed）利率動向仍待觀察，不過在資金仍寬鬆大環境下，外資傾向緩步回流台股，後續觀察美國就業數據和各項經濟指標。（編輯：楊凱翔）1130301