台股高檔整理 法人：大盤走勢可望維持多頭格局

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（中央社記者何秀玲台北3日電）台股1日收在18935.93點，下跌30.84點，跌幅為0.16%，在萬9大關前止步，上週累計上漲46.74點。法人指出，大盤走勢應可維持多頭格局，隨著人工智慧（AI）股回神，半導體龍頭法說強於預期，本週指數有望拚站穩萬九。

日盛上選基金研究團隊表示，今年企業獲利挑戰雙位數成長，半導體龍頭法說強於預期，反映AI強勁需求，從技術平台來看，占比最大高效能運算及手機連兩季增長，反映下半年AI伺服器與手機對先進晶片的需求。

此外，全球消費電子需求可望於今年落底，2024年將有強勁的復甦契機，而全球晶圓代工營收同樣將在2024年展現兩位數成長機會。消費性電子復甦造就百花齊放，可關注市場波動後的科技投資契機。

美股1日收紅，那斯達克和標準普爾500指數創歷史新高紀錄。道瓊工業指數終場上漲90.99點，或0.23%，收在39087.38點；標準普爾500指數上漲40.81點，或0.80%，收在5137.08點。以科技股為主的那斯達克指數上漲183.02點，或1.14%，收在16274.94點。費城半導體指數上漲202.664點，或4.29%，收在4929.582點。

台股1日開高後在萬9大關前高檔震盪後走低，終場加權指數收在18935.93點，成交值新台幣3984.89億元。電子股終場翻黑小跌0.01%，金融下挫0.52%，航運股跌0.83%；AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群勁揚2.14%。

國泰證券證期處協理簡伯儀對中央社記者表示，從大盤走勢來看，應維持多頭格局不變。目前股價位於均線之上，均線則維持多頭排列格局，加上近期OTC族群持續創高，盤中上漲家數多於下跌家數，因此中小型題材股與資金行情仍在盤面上發酵。

另外，從外資態度來看，近期還是持續布局中；觀察過去10年統計資料來看，電子股上漲70%，趨勢為多方掌控格局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股近期盤中見到站上萬九大關，可見多方氣勢強盛，惟須留意震盪，然因盤面類股良性輪動，有助台股醞釀上漲動能。此外，主計總處2月底上修今年經濟成長率至3.43%，為近3年最佳表現，今年經濟成長動能由消費驅動，出口表現仍有一定水準，景氣持續回溫，挹注台股攻高動能。（編輯：林淑媛）1130303