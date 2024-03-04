總統期許生策會促進跨領域合作 推動產業升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北4日電）總統蔡英文今天出席2024生策年會致詞表示，台灣生醫產業鍊逐漸形成，生策會促進台灣生醫產業邁入全球化，期許未來能持續推動更多跨領域合作，進而匯聚產業能量，推動產業升級。

蔡總統指出，2016年當選後的產業之旅首站就到生策會（社團法人國家生技醫療產業策進會），過去8年來，生策會不只提出重要發展策略，也舉辦國際級醫療科技展會，促進台灣生醫產業的全球化。

蔡總統指出，生策會一直是政府推動生醫大健康產業的重要夥伴，讓台灣生醫產業鏈逐漸形成，讓台灣發展健康大數據，並發揮科技產業優勢，成功拓展國際生醫商機。

她感謝生策會積極串連科技醫療生技產業，持續推動建立醫療數位科技的轉型合作平台，連結醫療供應鏈合作夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發的重要樞紐。

蔡總統指出，生策會喬遷至台北生技園區，在這個國家級的產業聚落，期待生策會未來能促進更多跨領域合作，匯聚產業能量，推動產業升級。

蔡總統說，今年生策年會主題是「迎變．應變．創新局」，她期盼生策會能持續提供政府建言，讓台灣能因應各項挑戰，進而提升國人福祉，在國際間大放異彩。（編輯：郭無患）1130304