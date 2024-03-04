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廣達林百里：AI具改變醫療業能力 成革命性解決方案

2024/3/4 12:33
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（中央社記者吳家豪台北4日電）代工廠廣達與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）合作密切，廣達董事長林百里今天指出，過去一年出現新形式的AI科技，代表新一波技術革命，具有改變醫療產業的巨大能力，極可能成為大健康產業的革命性解決方案。

林百里認為，透過學術界、醫療體系和資訊（IT）產業的跨界合作，可以利用新的AI力量，共同解決實際的健康問題與醫療問題，為所有人創造更健康、更公平、更智慧的未來。

2024生策年會今天在台北舉行，邀請廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠與技嘉董事長葉培城，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為主題分享趨勢展望。

林百里在生策年會上擔任座談引言人時，稱讚施崇棠是傑出工程師、企業家，更是思想家，有很多偉大夢想，在施崇棠的領導下，華碩立足台灣，成為全球個人電腦的大品牌之一，是台灣之光。華碩是全球科技產業的創新指標，更是台灣品牌之光，「很羨慕有品牌的公司，是我做不到的」。

林百里也稱讚在葉培城領導下的技嘉經過30多年成長，業務遍及全球27國，在主機板、顯示卡與AI電腦領域都有令人矚目和羨慕的成績，去年有非常大的成長，在AI領域提供非常多的解決方案。

林百里會後短暫接受媒體採訪表示，最近忙著趕出貨，看好今年廣達AI伺服器出貨會「很棒」，但未透露具體數字。

廣達2023年營收約新台幣1.086兆元，年減15.3%，守住兆元大關；受惠於AI伺服器出貨，去年前3季每股盈餘7.63元，已超越2022年每股盈餘7.51元。（編輯：張均懋）1130304

#AI
#林百里
#施崇棠
#葉培城
#廣達
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